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22:06 28.03.2022

ООН може ініціювати укладання угоди про гуманітарне перемир'я між Україною та РФ

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ООН може ініціювати укладання угоди про гуманітарне перемир'я між Україною та РФ

Організація об'єднаних націй (ООН) може ініціювати укладання угод про гуманітарне перемир'я між Україною та РФ, повідомляє пресслужба ООН.

"Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш доручив своєму заступнику з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу негайно обговорити зі сторонами, залученими до війни в Україні, можливість укладання угод про гуманітарне перемир'я та питання їх практичної реалізації", - йдеться у повідомленні, опублікованому в понеділок.

Виступаючи цього ж дня перед журналістами Гутерріш повідомив, що війна в Україні призвела до "безглуздої втрати тисяч життів, вимушеного переселення десяти мільйонів людей, переважно жінок і дітей, систематичного руйнування важливої інфраструктури та стрімкого зростання глобальних цін на продовольство та енергоносії". Тому генсек заявив, що "необхідно покласти цьому (війні-ІФ) кінець."

Гутерріш сподівається, що перемир'я дозволить забезпечити доставку гуманітарної допомоги, а також безпеку мирних жителів.

"Воно (перемир'я – ІФ) врятує життя, запобігатиме стражданням і захистить мирне населення", – повідомив генсек.

Також Гутерріш наголосив, що рішення "гуманітарної трагедії знаходиться не в гуманітарній, а в політичній площині".

"Я закликаю до негайного гуманітарного перемир'я, яке дозволить досягти прогресу під час серйозних політичних переговорів, спрямованих на досягнення мирної угоди, заснованої на принципах Статуту ООН", - заявив генсек.

Джерело: https://news.un.org/ru/story/2022/03/1420782

 

 

Теги: #рф #оон #перемиря
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