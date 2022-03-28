Засуджених із РФ відправлятимуть воювати в Україну в обмін на повну амністію

Засуджених за тяжкі злочини Росія має намір відправляти воювати в обмін на повну амністію після повернення, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З 1 квітня на всій території Росії розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021", (Бойовий армійський резерв країни), а також українська розвідка повідомляє, що з цього дня армія агресора почне приховану мобілізацію, і готує до відправки в Україну близько 100 злочинців, з колонії "Чорнокозове" в Чечні.

"Одночасно за допомогою програми «БАРС» приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених. Зокрема, близько 100 злочинців, утримуваних у колонії "Чернокозово" (Чеченська республіка), вже готуються до відправки до України. Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). Засудженим, які отримали строки за політичними статтями (екстремізм, тероризм), подібні угоди не пропонуються", - повідомляють у ГУР МО України.

Засудженим, які погодяться воювати, буде обіцяна "повна амністія у разі повернення живим після участі у бойових діях. Примітно, що таким мобілізованим не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні", - наголошують у ГУР МО.