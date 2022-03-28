Події

21:42 28.03.2022

Засуджених із РФ відправлятимуть воювати в Україну в обмін на повну амністію

1 хв читати
Засуджених із РФ відправлятимуть воювати в Україну в обмін на повну амністію

Засуджених за тяжкі злочини Росія має намір відправляти воювати в обмін на повну амністію після повернення, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З 1 квітня на всій території Росії розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021", (Бойовий армійський резерв країни), а також українська розвідка повідомляє, що з цього дня армія агресора почне приховану мобілізацію, і готує до відправки в Україну близько 100 злочинців, з колонії "Чорнокозове" в Чечні.

"Одночасно за допомогою програми «БАРС» приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених. Зокрема, близько 100 злочинців, утримуваних у колонії "Чернокозово" (Чеченська республіка), вже готуються до відправки до України. Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). Засудженим, які отримали строки за політичними статтями (екстремізм, тероризм), подібні угоди не пропонуються", - повідомляють у ГУР МО України.

Засудженим, які погодяться воювати, буде обіцяна "повна амністія у разі повернення живим після участі у бойових діях. Примітно, що таким мобілізованим не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні", - наголошують у ГУР МО.

 

 

 

Теги: #рф #україна #війна #злочинці
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:08 28.03.2022
До Запоріжжя з Бердянська евакуювали 881 особу

До Запоріжжя з Бердянська евакуювали 881 особу

22:06 28.03.2022
ООН може ініціювати укладання угоди про гуманітарне перемир'я між Україною та РФ

ООН може ініціювати укладання угоди про гуманітарне перемир'я між Україною та РФ

21:48 28.03.2022
Окупанти втратили 13 одиниць техніки та близько 70 осіб у понеділок

Окупанти втратили 13 одиниць техніки та близько 70 осіб у понеділок

21:37 28.03.2022
Противник знову завдав ракетного удару в нафтобазу на Рівненщині

Противник знову завдав ракетного удару в нафтобазу на Рівненщині

20:11 28.03.2022
Стефанчук: Закон про колабораціонізм діє і нікому з "проросійських яструбів" не вдасться втекти

Стефанчук: Закон про колабораціонізм діє і нікому з "проросійських яструбів" не вдасться втекти

20:01 28.03.2022
Кулеба подякував Туреччині за організацію мирних переговорів України з РФ

Кулеба подякував Туреччині за організацію мирних переговорів України з РФ

19:51 28.03.2022
Зеленський зателефонував Алієву, щоб розповісти про ситуацію в Україні, повідомили у Баку

Зеленський зателефонував Алієву, щоб розповісти про ситуацію в Україні, повідомили у Баку

19:40 28.03.2022
Учасники українсько-російських переговорів у ніч на 4 березня були отруєні хімзброєю - ЗМІ

Учасники українсько-російських переговорів у ніч на 4 березня були отруєні хімзброєю - ЗМІ

19:16 28.03.2022
Проєкт бюджету США на 2023 рік передбачає $6,9 млрд на допомогу Україні, НАТО та Європі

Проєкт бюджету США на 2023 рік передбачає $6,9 млрд на допомогу Україні, НАТО та Європі

19:07 28.03.2022
Зеленський і Джонсон обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю

Зеленський і Джонсон обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Противник знову завдав ракетного удару в нафтобазу на Рівненщині

США мають намір виділити $682 млн для України на 2023 рік

РФ перекинула близько 150 людей із Південної Осетії на окупований Крим для подальших дій у сусідніх областях України – Генштаб ЗСУ

Учасники українсько-російських переговорів у ніч на 4 березня були отруєні хімзброєю - ЗМІ

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

ОСТАННЄ

28 березня евакуювали 3 231 особу

Зеленський обговорив із Трюдо санкційний тиск на РФ, подякував за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України

Держспецзв'язку нейтралізувала кібератаку на "Укртелеком", оператор відновлює надання послуг

Пленарне засідання ВР може відбутися наприкінці тижня - Корнієнко

Макрон може перемогти у другому турі президентських виборів - опитування

Канада має намір купити у США 88 винищувачів-бомбардувальників F-35

З початку війни у Харкові зруйновано майже 1200 житлових багатоповерхівок

У звільненому Тростянці сильно пошкоджено центр і райони вокзалів, зв'язок відновлено

Через обстріл у Донецькій області постраждав монастир, поранений єпископ – УПЦ (МП)

У Фастівському районі через ворожі обстріли сталося загоряння лісової підстилки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА