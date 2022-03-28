США мають намір виділити $682 млн для України на 2023 рік

У проєкті бюджету США на 2023 рік, спрямованому на розгляд до Конгресу, пропонується виділити $682 млн для України.

У розділі, присвяченому фінансуванню Держдепу, запропоновано виділити $682 млн для України – на $219 млн більше порівняно з 2021 роком – для "продовження протистояння російській ворожій активності" та задоволення потреб країни у сфері безпеки, енергетики, кібербезпеки.

Росія та Китай у проєкті бюджету США на 2023 фінансовий рік названі основними "стійкими загрозами" для країни.

"Протистояння стійким загрозам: залишаючись сфокусованим на підтримці міцної оборони проти Китаю та Росії, бюджет також дозволить міністерству оборони протистояти іншим постійним загрозам, зокрема від Північної Кореї, Ірану та радикальних екстремістських документів", - йдеться в документі.

У частині, присвяченій фінансуванню міністерства оборони, зазначається, що бюджет передбачає виділення на потреби відомства $773 млрд. При цьому для Пентагону пріоритетним викликом названо Китай, і особливо наголошується на необхідності посилення сил стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У розділі з фінансуванням Пентагону перераховано ще цілу низку пріоритетів Білого дому в оборонній сфері. Зокрема, йдеться про модернізацію американської ядерної тріади - "основного аспекту інтегрованих засобів стримування" США, про розвиток кіберзахисту, створення сучасних ВПС, оптимізацію будівництва військових кораблів, включно з модернізацією ядерних підводних човнів.

Також плануються інвестиції в розвиток ударних засобів великої дальності, зокрема гіперзвукових, у підвищення захищеності розгорнутих США в космосі систем, оптимізацію структури збройних сил, оборонні дослідження, посилення системи постачання та промислової бази військових США.

Раніше телеканал CNBC повідомляв, що оборонна частина проекту бюджету США складе $813 млрд. Зазначалося, що бюджет включає виділення $6,9 млрд на допомогу Україні, НАТО і на потреби європейської безпеки.