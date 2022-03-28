РФ перекинула близько 150 людей із Південної Осетії на окупований Крим для подальших дій у сусідніх областях України – Генштаб ЗСУ

Відбулися перекидання ворогом близько 150 людей із Південної Осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших дій у сусідніх областях України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Відбулося перекидання близько 150 осіб з південної осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України. Також зафіксовано проведення заходів з прихованої мобілізації населення так званої південної осетії з метою подальшого його залучення до війни з Україною", - йдеться у повідомленні в фейсбук.

Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдань виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зазначається, що російське командування докладає максимум зусиль щодо утримання під контролем тимчасово зайнятих територій України.

Крім того, для поповнення втрат особового складу військовими комісаріатами в РФ триває набір громадян для формування так званих підрозділів "добровольців", які залучатимуться для забезпечення окупаційного "порядку" на захоплених територіях. Приймають і осіб із знятою судимістю.

За інформацією Генштабу, противник продовжує нарощувати угруповання військ навколо столиці. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати чи оточити Київ.

Підрозділи Збройних сил України продовжують оборону Маріуполя. Захисники міста стримують розвиток наступу супротивника за іншими напрямками.

Як наголосили у ЗСУ, підприємства російського оборонно-промислового комплексу, залучені до виробництва ракет, переведені на цілодобовий режим роботи, що свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння.

"В умовах дій міжнародних санкцій на заборону постачання високотехнологічної продукції для російської федерації, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, з огляду на відсутність близької перспективи самостійного виготовлення високотехнологічного радіоелектронного устаткування, яке є важливим компонентом технологічного процесу виготовлення ракет", - йдеться у повідомленні.