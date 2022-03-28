Зеленський зателефонував Алієву, щоб розповісти про ситуацію в Україні, повідомили у Баку

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у понеділок провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

"Розмова відбулася з ініціативи української сторони. Під час бесіди Зеленський поінформував Алієва про ситуацію в Україні. Президенти наголосили на важливості відкриття гуманітарних коридорів та продовження мирних переговорів", - ідеться у повідомленні пресслужби азербайджанського лідера.

Зеленський під час розмови також подякував Алієву за надану Україні гуманітарну допомогу.

"Президент Алієв зазначив, що Азербайджан постійно надає великого значення гуманітарним питанням і ставиться до цього з особливою увагою", - повідомили у пресслужбі.