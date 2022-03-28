Учасники українсько-російських переговорів у ніч на 4 березня були отруєні хімзброєю - ЗМІ

Симптоми отруєння були виявлені у російського підприємця та посередника Романа Абрамовича, народного депутата України Рустема Умерова та ще одного представника української сторони після переговорів у Києві в ніч із 3 на 4 березня 2022 року, спрямованих на припинення війни в Україні.

"Говорили, що після зустрічі в українській столиці у пана Абрамовича, який їздив між Москвою, Львовом та іншими переговорними майданчиками, а також як мінімум у двох високопоставлених членів української команди з'явилися симптоми, що містять почервоніння очей, постійні та хворобливі сльозотечі та лущення шкіри на обличчі та руках", - пише видання The Wall Street Journal у понеділок.

Постраждалі обвинуватили у передбачуваному нападі "прихильників жорсткої лінії в Москві, які, за їхніми словами, хотіли саботувати переговори щодо припинення війни". Водночас близьке до Абрамовича джерело сказало виданню, що незрозуміло, хто націлився на групу.

За даними The Wall Street Journal, постраждалі з того часу одужали, а президент України Володимир Зеленський, у якого також була зустріч з Абрамовичем, не постраждав.

"Західні експерти, які вивчали інцидент, заявили, що важко визначити, чи були симптоми викликані хімічним або біологічним агентом або якоюсь електромагнітною радіаційною атакою, кажуть люди, обізнані з цим питанням", - пише видання.

Цю інформацію підтверджують у британській журналістсько-експертній групі Bellingcat. "Bellingcat може підтвердити, що у трьох членів делегації, які були присутні на мирних переговорах між Україною та Росією в ніч із 3 на 4 березня 2022 року, були виявлені симптоми отруєння хімічною зброєю. Одним із постраждалих став російський підприємець Роман Абрамович", - повідомляється в твіттері дослідницької групи.

За їхньою інформацією, на підставі дистанційних та виїзних обстежень експерти дійшли висновку, що симптоми, швидше за все, є результатом отруєння невстановленою хімічною зброєю. "Альтернативною менш імовірною гіпотезою було використання мікрохвильового випромінювання. Симптоми поступово зменшувалися протягом наступного тижня", - повідомили у Bellingcat.

Журналіст видання The Guardian Шон Вокер також підтвердив це і повідомив, що Абрамович в результаті отруєння втратив кілька годин зору, після чого був доставлений до Туреччини для лікування.

"Джерело, якому безпосередньо це відомо, щойно підтвердив мені повідомлення WSJ/Bellingcat про те, що Абрамович мав симптоми отруєння. Роман втратив зір на кілька годин і лікувався в Туреччині, повідомило джерело", - написав Вокер у твіттері.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у свою чергу повідомив, що всі члени переговорної групи наразі працюють у звичному режимі, повідомляється на сайті "24 каналу".

"В інформаційному просторі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому, ще раз повторю – члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах", - наголосив Подоляк, коментуючи інформацію про отруєння учасників переговорів.

Як повідомлялося, Зеленський в інтерв'ю російським ЗМІ в неділю сказав, що російські бізнесмени, які пропонують допомогу у встановленні контактів із Кремлем, роблять це, сподіваючись виключити себе з санкційних списків. При цьому на питання про посередництво Абрамовича, про що повідомили раніше низка ЗМІ, глава Української держави відповів, що "цей бізнесмен був у підгрупі з російського боку" і "справді допомагав у питанні гуманітарного характеру, вивезенні людей з Маріуполя". Водночас Зеленський зазначив, що "нічого не вийшло, гумконвої були розстріляні".

Джерела:

https://www.wsj.com/articles/roman-abramovich-and-ukrainian-peace-negotiators-suffer-symptoms-of-suspected-poisoning-11648480493

https://twitter.com/bellingcat

https://twitter.com/shaunwalker7/status/1508471898929258496

https://24tv.ua/ye-bagato-spekulyatsiy-op-prokomentuvali-informatsiyu-pro-otruyennya_n1925176