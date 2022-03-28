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19:04 28.03.2022

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

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Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

Поділ України на зони залежно від епідемічної ситуації щодо COVID-19 з відповідними карантинними заходами скасовується на період дії воєнного стану.

Відповідні зміни до карантинної постанови №1236 від 9 грудня 2020 року Кабінет Міністрів вніс постановою №372 від 26 березня, яку оприлюднено на його сайті в понеділок.

"На період воєнного стану: фізичним особам і суб'єктам господарювання рекомендувати дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19; фізичним особам рекомендувати забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях", – йдеться в документі.

Крім того, закладам охорони здоров'я доручено забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.

Ще однією нормою ухваленої постанови стало скасування вимоги до керівників держорганів відсторонювати від роботи невакцинованих за відсутності протипоказань працівників, для яких таке профілактичне щеплення є обов'язковим.

Крім того, громадянам рекомендовано також забезпечити отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 вакцинами, які дозволені ВООЗ для використання.

Теги: #скасування #зонування #covid19
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