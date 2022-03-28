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18:45 28.03.2022

Українська розвідка має агентів у вищому керівництві РФ - Буданов

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Українська розвідка має агентів у вищому керівництві РФ - Буданов

Україна через агентурну розвідку отримує велику кількість інформації про наміри РФ, зокрема джерела в адміністрації президента РФ Володимира Путіна, повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

В інтерв'ю військовому виданню Coffee or Die, цитати з якого наведено на сторінці ГУР у фейсбуці у понеділок, Буданов розповів, що українцям вдалося проникнути до багатьох секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва й використати здобуту інформацію з великою користю.

За його словами, агентурну розвідку було посилено швидко зростаючими можливостями кіберрозвідки України. "Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці", - зазначив начальник ГУР Міноборони, уточнивши, що Україна змогла "відмінно побачити обіг російських коштів".

"Ми також знаємо, що відбувається у паливній сфері Росії, і відслідковуємо всі інновації озброєння", - сказав Буданов.

Одним із прикладів розвідувальної діяльності він назвав нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено десантний російський корабель. "Ракета вдарила у той момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами", - сказав начальник ГУР.

Буданов також наголосив на важливості розвідувальної допомоги від союзників.

 

Теги: #буданов #гур_міноборони
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