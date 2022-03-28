Події

17:09 28.03.2022

У Маріуполі за 27 днів облоги загинули 5 тис. жителів, зокрема 210 дітей, у місті залишаються 170 тис. осіб – мер

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У Маріуполі за 27 днів облоги загинули 5 тис. жителів, зокрема 210 дітей, у місті залишаються 170 тис. осіб – мер

П'ять тисяч жителів м. Маріуполя, зокрема 210 дітей, загинули за 27 днів облоги міста.

Відповідні орієнтовні дані поширив у понеділок міський голова Вадим Бойченко.

Станом на 27 березня, за його словами, у місті залишаються 170 тисяч жителів. До початку блокади місто встигли залишити до 140 тисяч людей, а після початку блокади вдалося евакуювати ще 150 тисяч, зокрема 71 тис. 235 – до м. Запоріжжя, решту – до навколишніх сіл. До РФ депортовано 30 тисяч жителів Маріуполя.

Мер повідомив, що у Маріуполі пошкоджено 90% (2 тис. 340) багатоповерхових житлових будинків, із них понад 60% (1 тис. 560) – прямим попаданням, понад 40% (1 тис. 40) зруйновано повністю. Пошкоджено і 90% (61,2 тис.) приватних житлових будинків, із них 60% (40,8 тис.) - прямим попаданням, понад 40% (27,2 тис.) зруйновано повністю.

Лікарні: пошкоджено – 7, з них зруйновано 3. Поліклініки: пошкоджено – 4, з них зруйновано – 1. Пошкоджено всі три міських пологових будинки, з них один повністю зруйновано.

ВНЗ: пошкоджено – 7, з них зруйновано – 3. Школи: пошкоджено – 57 (90%), з них зруйновано – 23 (40%). Дитячі садки: пошкоджено – 70 (90%), з них зруйновано – 28 (40%).

Пошкоджено також два заводи, порт і військову частину №3057.

Теги: #жертви #війна #маріуполь #бойченко
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