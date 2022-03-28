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17:08 28.03.2022

Генпрокурор: Підтверджено факти використання російськими військовими касетних бомб в Одеській та Херсонській областях

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Генпрокурор: Підтверджено факти використання російськими військовими касетних бомб в Одеській та Херсонській областях

Українські правоохоронці мають підтвердження використання російськими військовими касетних бомб на території Одеської та Херсонської областей, щодо Києва підтвердження поки що немає, зазначає генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

У понеділок на брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи було задокументовано використання російськими військовими кластерних, касетних бомб на території Києва, Венедіктова сказала: "Поки що у нас немає конкретних доказів".

Водночас генпрокурор повідомила: "У нас є докази в Одеській та Херсонській областях, де застосовували безпосередньо касетні бомби, касетні снаряди".

 

Теги: #прокуратура #війна #венедіктова
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