Ірпінь звільнено від російських окупантів – мер

Місто Ірпінь (Київська область) звільнено від російських військ, повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"У нас сьогодні є хороші новини, звільнено м. Ірпінь. Наразі триває зачистка", - сказав він у відеозверненні в телеграм-каналі.

Мер подякував ЗСУ та правоохоронцям за звільнення міста.

Водночас він наголосив, що жителям міста повертатися до міст іще не можна, оскільки це небезпечно.

"Ми закріплюємося на наших рубежах, на нових, і далі йтимемо і звільнятимемо Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть іще напади, ми його охоронятимемо. Ірпінь – це Україна", - підсумував він.