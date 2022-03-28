Події

17:03 28.03.2022

Ірпінь звільнено від російських окупантів – мер

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Ірпінь звільнено від російських окупантів – мер

Місто Ірпінь (Київська область) звільнено від російських військ, повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"У нас сьогодні є хороші новини, звільнено м. Ірпінь. Наразі триває зачистка", - сказав він у відеозверненні в телеграм-каналі.

Мер подякував ЗСУ та правоохоронцям за звільнення міста.

Водночас він наголосив, що жителям міста повертатися до міст іще не можна, оскільки це небезпечно.

"Ми закріплюємося на наших рубежах, на нових, і далі йтимемо і звільнятимемо Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть іще напади, ми його охоронятимемо. Ірпінь – це Україна", - підсумував він.

Теги: #війна #зсу #ірпінь
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