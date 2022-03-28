Події

15:59 28.03.2022

Велика кількість російських підрозділів виводить війська до РФ і Білорусі, щоб відновити їх боєздатність і поповнити боєприпаси, - Міноборони

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Досить велика кількість російських підрозділів змушена виводити свої війська за межі України, на територію Росії чи територію Білорусі, щоб відновити їх боєздатність, поповнити боєприпаси, повідомив речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Досить велика кількість російських підрозділів змушена виводити свої війська за межі України, на територію Росії або територію Білорусі, щоб відновити їх боєздатність, поповнити боєприпаси, оскільки наявними силами та засобами в певних районах російська армія наступальних дій вести вже не може, оскільки не створила відповідного ударного угруповання", - сказав Мотузяник на брифінгу в українському медіацентрі в Києві в понеділок.

Теги: #війна #міноборони
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