Події

14:36 28.03.2022

Путін не може бути підозрюваним у скоєнні воєнних злочинів, доки є президентом РФ - Венедіктова

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Путін не може бути підозрюваним у скоєнні воєнних злочинів, доки є президентом РФ - Венедіктова

Відкрити кримінальне провадження щодо президента РФ Володимира Путіна за скоєння воєнних злочинів неможливо, доки він має функціональний імунітет, перебуваючи на посаді глави держави, заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Я неодноразово заявляла, що найбільший воєнний злочинець 21 століття – це Володимир Путін. Але чи відкрили ми щодо нього кримінальне провадження? Він має функціональний імунітет", - сказала Венедіктова на брифінгу в Києві в понеділок, відповідаючи на запитання про притягнення до відповідальності Путіна в Міжнародному кримінальному суді.

Генпрокурор додала: "Виконуючи норми міжнародного та національного права, ми не можемо відкрити конкретно це провадження, доки він є президентом РФ".

 

Теги: #суд #прокуратура #путін #війна #венедіктова
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