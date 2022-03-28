Події

13:40 28.03.2022

У Генштабі ЗСУ попереджають про можливе заподіяння ракетних ударів по Україні Чорноморським флотом РФ

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Окремі кораблі Чорноморського флоту РФ можуть завдати ракетного удару по об'єктах на території України, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Корабельний склад Чорноморського флоту РФ виконує завдання у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон. Окремі кораблі вийшли в закритий район, імовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в понеділок у фейсбуці.

Теги: #чфрф #прогноз
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