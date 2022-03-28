У Генштабі ЗСУ попереджають про можливе заподіяння ракетних ударів по Україні Чорноморським флотом РФ

Окремі кораблі Чорноморського флоту РФ можуть завдати ракетного удару по об'єктах на території України, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Корабельний склад Чорноморського флоту РФ виконує завдання у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон. Окремі кораблі вийшли в закритий район, імовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в понеділок у фейсбуці.