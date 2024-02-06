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11:26 06.02.2024

Україна вивела з ладу близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ - Стратком

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Україна вивела з ладу близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ - Стратком

Україна від початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 р. вивела з ладу 24 бойові кораблі Чорноморського флоту РФ, або близько 33% флоту, повідомило Управління стратегічних комунікацій (Стратком) Збройних сил України.

"Близько 33% бойових кораблів чорноморського флоту рф Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі Страткому у вівторок.

Як повідомляється з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, "наші військові вивели з ладу 24 російські кораблі та один підводний човен".

"За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення чорноморський флот рф налічував 74 бойових кораблі. Агресія проти України шкідлива для вашого флоту", - зазначає Стратком.

 

Теги: #чфрф #зсу

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