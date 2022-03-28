Армія РФ обстріляла касетними системами залпового вогню позиції 128 ОГШБр, більшість снарядів вразили мирні населені пункти

Реактивна артилерія російської армії обстріляла позиції 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади касетними системами залпового вогню, проте більшість снарядів вразили місцевість, де розташовані мирні населені пункти далеко за лінією вогню, повідомило міністерство.

"Касетні боєприпаси (авіабомби, ракети, артилерійські чи реактивні снаряди) – особливі засоби ураження, що містять всередині однотипні бойові елементи, зокрема міни вповільненої дії, які розкидаються в повітрі над великою територією", - йдеться у повідомленні на каналі Міноборони в телеграмі в понеділок.

У відомстві пояснили, що одна з особливостей касетних (або кластерних) боєприпасів у тому, що вони тривалий час можуть лежати в землі та становити небезпеку ще довго після припинення бойових дій. Саме від касетних боєприпасів гине значна кількість мирного населення, особливо діти, після закінчення воєн.

"Бійці інженерно-саперного батальйону 128 бригади вже почали розміновувати місцевість, уражену касетними бойовими елементами російської артилерії", - зазначили в Міноборони.