США розглядають варіанти посилення військової підтримки України, зокрема постачання касетних боєприпасів для РСЗВ - WP

Адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що війна в Україні продовжиться наступного року і, можливо, в наступний період, тому у Вашингтоні розглядають кілька варіантів посилення західної підтримки, пише The Washington Post.

Зокрема, за даними видання, розглядається можливість постачання Україні касетних боєприпасів для реактивних систем залпового вогню.

"У Вашингтоні зростає підтримка надання реактивних касетних боєприпасів, які можуть вражати далі, ніж артилерійські версії, що їх Сполучені Штати почали постачати минулого місяця", - наголошується в аналітичному огляді.

The Washington Post також пише, що Сполучені Штати старанно працюють над створенням української "сили майбутнього", яка могла б стримувати російську агресію надалі.

Зазначається, що винищувачі F-16, які почнуть надходити в Україну через кілька місяців, стануть частиною цієї концепції.

Водночас, за даними The Washington Post, офіційні особи США також обговорюють із союзниками можливості постачань й інших систем озброєнь, а також навчання особового складу ЗСУ.