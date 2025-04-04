Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 16 – Голова ОВА

Кількість загиблих від ракетного удару по житловому району Кривого Рогу Дніпропетровської області зросла до 16 осіб, поранених більше 40, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Лисак у Телеграм у п’ятницю.

"16 загублених життів. 6 з них – діти. Немає слів. Це біль, якого не побажаєш найзапеклішому ворогу", – зазначено в повідомленні.

Як повідомлялось раніше російські окупанти атакували місто Кривий Ріг Дніпропетровської області балістичними ракетами.

Джерела: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20629

https://t.me/dnipropetrovskaODA/20628