Інтерфакс-Україна

Події

22:19 04.04.2025

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 16 – Голова ОВА

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Кількість загиблих від ракетного удару по житловому району Кривого Рогу Дніпропетровської області зросла до 16 осіб, поранених більше 40, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Лисак у Телеграм у п’ятницю.
"16 загублених життів. 6 з них – діти. Немає слів. Це біль, якого не побажаєш найзапеклішому ворогу", – зазначено в повідомленні.

Як повідомлялось раніше російські окупанти атакували місто Кривий Ріг Дніпропетровської області балістичними ракетами.

Джерела: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20629

https://t.me/dnipropetrovskaODA/20628

Теги: #загиблі #кривий_ріг

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