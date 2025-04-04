Інтерфакс-Україна

Події

21:35 04.04.2025

ЗС України стримують 64 тис російських військових на курському напрямку – Зеленський

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ЗС України стримують 64 тис російських військових на курському напрямку – Зеленський
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові стримують 64 тис російських військовослужбовців у Курській області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми тримаємо велику кількість військових, 64 тисячі росіян на курському напрямку, 64 тисячі їх військ. Це дуже серйозне угрупування, яке могло б розповсюдити сюди і атакувати нас з інших напрямків по всій лінії фронту. Тому там хлопці просто молодці", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю ввечері.

За його словами, російські війська "дуже хочуть витіснити нас повністю з Курській області" до якоїсь із "символічних" дат. "Ми знаходимося на території Курській області і не тільки на території Курській області, до речі, є наша присутність (в РФ – ІФ-У). Зрозуміло, що вони хочуть максимально все зробити, зрозуміло, у них є символічні дати, в наступному місяці символічні для них дати, коли вони хочуть показати ті чи інші переможні кроки, але поки що ми контролюємо ситуацію, ми там знаходимося і для нас це дуже важливо", - сказав президент.

Зеленський також підтвердив, що "ніякого оточення" українського угрупування в Курській області немає.

 

 

 

Теги: #курська_область #президент

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