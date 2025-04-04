Україну обрали до чотирьох органів ООН – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про обрання у п'ятницю представників України до Постійного форуму ООН з питань корінних народів (UNPFII), Виконавчої ради ЮНІСЕФ, Комісії з наркотичних речовин (CND), Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS).

"Україну щойно обрали до чотирьох органів ООН: CND, UNAIDS, UNPFII та Виконавчої ради ЮНІСЕФ. Ми особливо пишаємося тим, що Сулеймана Мамутова було переобрано до Постійного форуму ООН з питань корінних народів", - написав Сибіга в соцмережі Х у п'ятницю.

Він подякував державам-членам ООН за довіру та підтвердив прихильність України багатосторонності та принципам Статуту ООН.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1908223432572960950