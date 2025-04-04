Інтерфакс-Україна

Події

21:23 04.04.2025

Україну у перемовинах по угоді про копалини представлятиме юридична компанія

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Україну у перемовинах по угоді про копалини представлятиме юридична компанія

Угода про корисні копалини з США має бути справедливою і партнерською, Україну у перемовинах по ній представлятиме юридична компанія, підбір якої триває, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми займаємось питанням підбору юридичної кампанії. Ми обрали, в принципі, три ключові компанії, які погодились працювати і хочуть працювати і допомагати, і представляти Україну. Вони компетентні. На початку наступного тижня ми домовимося з однією з трьох компаній. Зараз проговорюються саме умови ", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю ввечері.

Він анонсував зустріч на початку наступного тижня з українською командою, де йому будуть представлені "вже повністю всі пункти, що задовольняють нас або які будуть відображати справедливість, справедливість в угоді на нашу думку".

"Ми бачимо в цій угоді тільки партнерські кроки і саме над цим працює команда. Команда представить мені коротко цю угоду, найголовніші речі на початку тижня і після цього, в принципі, буде готова технічна команда для відрядження у США і для діалогу зі своїми американськими партнерами. Поки що ми розраховуємо на відрядження нашої технічної команди", - розповів голова держави.

Зеленський також повідомив, що сам поки поїздку в США не планує. "Я поки що не збираюся", - сказав він.

 

 

 

Теги: #копалини #угода #сша #президент

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