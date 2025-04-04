Інтерфакс-Україна

Події

23:48 04.04.2025

Ракета вибухнула у повітрі, щоб максимізувати кількість жертв у Кривому Розі – Вілкул

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Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у своєму Телеграм у п'ятницю, що повітряний підрив ракети з касетною бойовою частиною спричинив численні жертви та поранення серед цивільних осіб.

"Дуже важко говорити… Черговий терористичний акт. Балістика в центр житлового мікрорайону, поряд із дитячим майданчиком… Ракета вибухнула у повітрі – спеціально щоб більше постраждало людей. На зараз вже 16 загиблих. Серед них – 6 дітей. Співчуття рідним та близьким... Це біль кожного з нас", – заявив він.

Кількість поранених зростає. У лікарнях перебувають 39 осіб, серед них діти. Є важкі та дуже важкі випадки. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя.

Також пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, зокрема п’ятиповерхівки, дев’ятиповерхівки та чотирнадцятиповерхівки. У деяких будинках відсутній газ, відновлення подачі планується на ранок. Комунальники проводять поквартирний обхід, інформація уточнюється, і цифри можуть збільшитися.

Аварійно-рятувальна операція триває. На місці працюють ДСНС, комунальники та поліція. Штаб допомоги працює цілодобово, аби не залишити постраждалих без допомоги.

Джерело: https://t.me/vilkul/10199

Теги: #жертви #кривийріг #ракета

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