Нідерланди планують інвестувати 1,1 млрд євро в оборонну промисловість та посилити співпрацю з Україною

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Уряд Нідерландів планує виділити 1,1 млрд євро на розвиток і модернізацію оборонної промисловості, повідомляє RTL Nieuws опираючись на конфіденційний документ "Оборонна стратегія" у п’ятницю.

"Необхідна терміновість", – йдеться у вступі міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса і міністра економіки Дірка Бельяртса.

"В умовах, коли американці прибрали руки від Європи, Нідерланди та інші європейські країни потребують, щоб Європа взяла на себе більше відповідальності за власну безпеку", - йдеться в статті.

Згідно з документом, уряд Нідерландів надаватиме перевагу європейському та національному оборонному обладнанню. Частину коштів буде спрямовано на підтримку компаній, які розробляють нові зразки озброєння, а також на допомогу підприємствам у залученні фінансування.

Міністр оборони Рубен Брекельманс також розглядає можливість спільних закупівель із іншими країнами для створення стабільних замовлень і зниження вартості продукції.

Окрему увагу в документі приділено співпраці з Україною, яка "блискавично дізнається, що працює, а що ні" на полі бою, а також розробляє нові методи ведення бойових дій.

"Ми не живемо у стані війни, але й не живемо у стані миру. Ці історичні часи вимагають не поступового нарощування та зростання, а поштовху та сміливості до змін", – наголошується в документі.