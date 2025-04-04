В медзакладах Кривого Рогу внаслідок ракетного удару понад 34 постраждалих, серед них немовля – влада

У лікарнях перебувають понад 30 осіб, які дістали поранення внаслідок удару балістичною ракетою по житловій забудові в Кривому Розі, частина постраждалих – діти, йдеться в повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Лисака в телеграмі у п’ятницю.

"Серед поранених – дитина віком три місяці. У хлопчика діагностовано різані рани. Йому надали необхідну медичну допомогу, після чого він був відправлений додому для подальшого відновлення. Попередньо, у медзакладах понад 30 людей", - заявив Лисак.

Наразі лікарі проводять операції та надають допомогу пацієнтам у важкому стані.

Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав: "Аварійно-рятувальна операція триває. У лікарнях міста лікарі борються за життя 34 поранених. Серед них – діти. Медики роблять усе можливе. Молимося за життя кожного", - написав він.