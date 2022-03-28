Події

10:20 28.03.2022

Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігів, завдали ударів по передмістях Ніжина

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Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігів, завдали ударів по передмістях Ніжина

Ситуація на Чернігівщині станом на ранок понеділка залишається практично незмінною: окупанти обстрілюють обласний центр і завдають ударів по передмістях Ніжина, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ситуація в нас майже без змін. Ворог продовжує гатити по місту Чернігову, також були обстріли передмість Ніжина", - сказав Чаус у відеозверненні в понеділок.

Він також висловив упевненість у тому, що РФ обов'язково "відповість за все", при цьому російські військові відповідатимуть своїм життям, а решта – своїми грошима.

Теги: #обстріли #чернігівська_область
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