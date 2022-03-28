Події

08:21 28.03.2022

Повітряні сили ЗСУ у дванадцяте розбили російських окупантів у Чорнобаївці

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Повітряні сили ЗСУ у дванадцяте розбили російських окупантів у Чорнобаївці

Повітряні сили Збройних сил України в 12-й раз завдали удару по аеропорту в селищі Чорнобаївка Херсонської області, де російські окупанти зосередили свою військову техніку, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Приємний, хоч і закономірний сюрприз, - Чорнобаївка -12, трапилась і продовжує траплятися просто зараз", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Водночас він зазначив, що противник переніс основні зусилля на Схід – до Маріуполя та зони ООС, і намагається будь-що оточити українські війська між Ізюмом та Волновахою.

"Під Ізюмом - важкі бої, за одними даними - противник просунувся, за іншими - наші його підібгали злегка. У будь-якому випадку, там зараз йде важка бойова робота і буде багато інформації та дезінформації одночасно. Це не остання складна новина із зони ООС. Ми повинні бути морально і психологічно готові до цього... Незалежно від результатів перенесення російським командуванням основних оперативних зусиль на схід, сам факт цього перенесення - розписка російським командуванням у провалі оперативних зусиль на інших напрямках, після другої спроби наступати і добиватися (на сході) нових значущих резервів вони вже не зберуть - ніде і ні з кого. Далі, війна переходить у позиційну фазу, в якій у нас - перевага", - уточнив радник голови ОП.

За словами Арестовича, "доля кампанії буде вирішена значною мірою там і супротивник концентрує там основні свої зусилля".

"Приємних новин у цьому зв'язку дві: сконцентрувавши основні зусилля там, він послаблює себе в інших місцях, ми чудово розуміємо його задум і працюємо відповідно. Так само ця доба стала примітною ще з двох причин: за заявою командування Повітряних сил, ця доба стала рекордною за кількістю ракет, випущених противником по Україні - 70 (за іншими даними - 80), але й тут не без приємних новин - частина просто не долетіла, частину збито (кажуть, більшу)", - пояснив він.

Арестович також спрогнозував, що зараз настає складний період тривалістю в один-два тижні, коли "новини мотатимуть усіх за емоційними гойдалками".

 

 

 

Теги: #втрати #противник #чорнобаївка
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