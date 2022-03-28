Події

07:45 28.03.2022

Евакуаційний поїзд для жителів Луганської області вирушить із Новозолотарівки о 14.00

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Евакуаційний поїзд для жителів Луганської області вирушить із Новозолотарівки о 14.00

Сьогодні, 28 березня, заплановано черговий евакуаційний поїзд жителів Луганської області з Новозолотарівки орієнтовно о 14.00, повідомили у пресслужбі Обласної військової адміністрації.

"28 березня - черговий евакуаційний поїзд із Луганщини. Орієнтовний час відправлення зі станції у Новозолотарівці – 14:00", – сказано у повідомленні на сторінці ОВА у фейсбуці в понеділок уранці.

Чиновники наголосили, що евакуацію для жителів Сєверодонецька заплановано біля міського Палацу культури о 10:00.

"Патрульні задіяні в організації підвезення людей з укриттів до місця збору. Прохання волонтерів приєднатися до підвезення", – зазначили в ОВА.

Далі заплановано пересадку до поїздів у Донецькій області.

Розклад зі станції у Краматорську:

13:00 - №282/281 Краматорськ – Львів;

16:00 - №284/283 Краматорськ – Львів.

 

 

 

Теги: #евакуація
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