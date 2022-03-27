Через ворожі обстріли в Осколі на Харківщині семеро людей загинули, п'ять поранені

Унаслідок обстрілів с. Осколу Ізюмського району Харківської області, скоєних окупантами протягом 27 березня, загинули семеро людей, зокрема й діти.

"Військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл с. Осколу... Внаслідок цього пошкоджено будинок, загинули чотири особи, серед них - 7-річний хлопчик. Крім того, поранень дістала 4-річна дитина. Також в інших частинах села під час обстрілу загинули ще три особи, серед яких - 16-річний хлопець. Чотири особи дістали поранень", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) КК України. Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ УСБУ у Харківській області. Процесуальне керівництво – Харківська облпрокуратура.