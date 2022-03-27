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22:35 27.03.2022

Російські бізнесмени пропонували Україні посередництво у сподіванні уникнути санкцій – Зеленський

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Російські бізнесмени пропонували Україні посередництво у сподіванні уникнути санкцій – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російські бізнесмени, які пропонують допомогу у встановленні контактів із Кремлем, роблять це, сподіваючись виключити себе із санкційних списків.

"Упевнений, що жодного патріотизму там немає. З огляду на комфорт, який вони залишили, і просвіту попереду не буде", - сказав він у неділю в інтерв'ю російським ЗМІ, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Відповідаючи на запитання про можливе посередництво відомого бізнесмена Романа Абрамовича, про що повідомила раніше низка ЗМІ, Зеленський відповів, що "цей бізнесмен був у підгрупі з російської сторони. Він справді допомагав у питанні гуманітарного характеру, вивезенні людей із Маріуполя. У Маріуполь хотіли всі. Нічого не вийшло, гумконвої розстріляли".

За словами Зеленського, російські бізнесмени зверталися до нього із різними пропозиціями. "Від нього та інших бізнесменів були сигнали, а щось давайте зробимо. Дехто звертався з тим, що давайте відновлювати Україну після війни, ми готові дати гроші, готові переводити бізнес в Україну. А можна повз санкційний список… Дехто каже, що готовий допомагати нашій армії. Громадяни Російської Федерації", – сказав він.

"Будь-який бізнесмен Росії, який готовий давати гроші на підтримку української армії, ми забезпечимо йому роботу, розвиток його бізнесу", - сказав він, уточнивши, що "можна говорити про зняття санкцій нашої держави. Але якщо вони сьогодні готові допомагати".

Теги: #допомога #санкції #російські #бізнесмени
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