За тиждень у зоні ООС відбито 63 атаки російських окупантів, знищено 220 одиниць техніки, патрульний катер, збито вертоліт, 14 літаків і 7 БПЛА – штаб

За минулий тиждень, із 21 до 27 березня, українські військові в зоні проведення ООС відбили 63 атаки російських окупантів, знищили 220 одиниць техніки і патрульний катер, збили вертоліт, 14 літаків і 7 БПЛА противника, повідомили у штаб-квартирі.

"Загалом протягом поточного тижня підрозділи угрупування об’єднаних сил відбили 63 ворожі атаки. Наші військовослужбовці знищили 80 танків, 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки, 19 артилерійських систем, 7 безпілотних літальних апаратів, 14 літаків, гелікоптер та патрульний катер противника. Також воїни об’єднаних сил знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" та захопили п’ять БМП-3 окупантів", – ідеться у вечірньому зведенні на сторінці штабу у фейсбуці у неділю.

Крім того, зазначається, що протягом поточної доби було успішно відбито п'ять атак ворога.

"Сьогодні, 27 березня, українські захисники знищили два танки, БМП та автомобіль противника", – зазначено у зведенні.