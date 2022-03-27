Події

22:19 27.03.2022

За тиждень у зоні ООС відбито 63 атаки російських окупантів, знищено 220 одиниць техніки, патрульний катер, збито вертоліт, 14 літаків і 7 БПЛА – штаб

1 хв читати
За тиждень у зоні ООС відбито 63 атаки російських окупантів, знищено 220 одиниць техніки, патрульний катер, збито вертоліт, 14 літаків і 7 БПЛА – штаб

За минулий тиждень, із 21 до 27 березня, українські військові в зоні проведення ООС відбили 63 атаки російських окупантів, знищили 220 одиниць техніки і патрульний катер, збили вертоліт, 14 літаків і 7 БПЛА противника, повідомили у штаб-квартирі.

"Загалом протягом поточного тижня підрозділи угрупування об’єднаних сил відбили 63 ворожі атаки. Наші військовослужбовці знищили 80 танків, 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки, 19 артилерійських систем, 7 безпілотних літальних апаратів, 14 літаків, гелікоптер та патрульний катер противника. Також воїни об’єднаних сил знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" та захопили п’ять БМП-3 окупантів", – ідеться у вечірньому зведенні на сторінці штабу у фейсбуці у неділю.

Крім того, зазначається, що протягом поточної доби було успішно відбито п'ять атак ворога.

"Сьогодні, 27 березня, українські захисники знищили два танки, БМП та автомобіль противника", – зазначено у зведенні.

 

Теги: #зведення #оос
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 27.03.2022
Підрозділи РФ переміщуються до Білорусі - Генштаб ЗСУ

Підрозділи РФ переміщуються до Білорусі - Генштаб ЗСУ

07:10 27.03.2022
Агресор продовжує вести повномасштабну війну проти України

Агресор продовжує вести повномасштабну війну проти України

06:48 27.03.2022
Жодного з поставлених завдань противник повністю не виконав - Генштаб ЗСУ

Жодного з поставлених завдань противник повністю не виконав - Генштаб ЗСУ

19:10 26.03.2022
Окупанти продовжують вести війну проти України

Окупанти продовжують вести війну проти України

07:30 26.03.2022
Повітряні сили України минулої доби знищили три літаки, три безпілотники, вертоліт і п'ять ракет російських окупантів

Повітряні сили України минулої доби знищили три літаки, три безпілотники, вертоліт і п'ять ракет російських окупантів

07:07 26.03.2022
Противник здійснив розгортання практично всіх наявних підрозділів росгвардії для придушення протестів жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та частково Маріуполя

Противник здійснив розгортання практично всіх наявних підрозділів росгвардії для придушення протестів жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та частково Маріуполя

22:40 25.03.2022
За добу в зоні ООС відбито дев'ять атак російських окупантів, знищено майже 170 осіб і 36 одиниць техніки, збито три літаки й три БПЛА

За добу в зоні ООС відбито дев'ять атак російських окупантів, знищено майже 170 осіб і 36 одиниць техніки, збито три літаки й три БПЛА

19:07 25.03.2022
РФ продовжує перегрупування військ з метою відновлення наступу - Генштаб ЗСУ

РФ продовжує перегрупування військ з метою відновлення наступу - Генштаб ЗСУ

06:42 25.03.2022
Мета окупантів про встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконана - Генштаб ЗСУ

Мета окупантів про встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконана - Генштаб ЗСУ

00:44 25.03.2022
Українські зенітники знищили винищувач-бомбардувальник Су-34, чотири крилаті ракети та безпілотник російських окупантів - Командування Повітряних сил ЗСУ

Українські зенітники знищили винищувач-бомбардувальник Су-34, чотири крилаті ракети та безпілотник російських окупантів - Командування Повітряних сил ЗСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові відмовилися виходити з Маріуполя, не можуть залишити поранених і вбитих – Зеленський

Зеленський скептично відгукнувся на пропозицію ввести в Україну миротворців НАТО

За неділю було відбито атаку супротивника та знищено до 15 людей та БМП

Україна готова обмінювати російських військовополонених на українських бранців ще до завершення бойових дій – Зеленський

Народи світу, які виступають одноголосно, можуть разом зупинити війну в Україні

ОСТАННЄ

Українські військові відмовилися виходити з Маріуполя, не можуть залишити поранених і вбитих – Зеленський

Ядерної зброї, біолабораторій і хімічної зброї в Україні немає – Зеленський

Через ворожі обстріли в Осколі на Харківщині семеро людей загинули, п'ять поранені

Російські бізнесмени пропонували Україні посередництво у сподіванні уникнути санкцій – Зеленський

З 24 лютого російські війська пошкодили понад 730 навчальних закладів – Шкарлет

Зеленський скептично відгукнувся на пропозицію ввести в Україну миротворців НАТО

У 2022 році для вступу на бюджет необхідно буде скласти мультипредметний тест, а контрактникам – лише подати мотиваційного листа

Британські ПЗРК Starstreak готові до розгортання в Україні

Азербайджанські військові спростували інформацію Міноборони РФ про відступ із позицій у селі Фарух: Наша армія повністю контролює оперативну обстановку

За неділю було відбито атаку супротивника та знищено до 15 людей та БМП

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА