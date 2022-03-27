Британські ПЗРК Starstreak готові до розгортання в Україні

Британські переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak готові до розгортання в Україні, завершено підготовку перших операторів серед українських військовослужбовців, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв'ю The Mail.

Він наголосив, що надані українським військам ПЗРК готові до негайного використання, і додав, що Велика Британія "робить більше, ніж будь-хто інший, щоб допомогти країні, що роздирається війною".

Водночас Воллес уточнив, що ставиться з обережністю до заклику президента України Володимира Зеленського поставити ЗСУ танки.

"Одна з найбільших проблем полягає в тому, що чим більше ви удосконалюєтеся в системах озброєнь, тим більше навчання вам потрібне для їхнього використання, тому основна увага має бути зосереджена на тому, щоб допомогти українцям або відремонтувати, або знайти російське чи радянське обладнання, яке вже є в їхньому інвентарі. Просто надання британських танків насправді не спрацює", - наголосив він.