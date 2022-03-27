Події

20:04 27.03.2022

За фактом бомбардування та обстрілів населених пунктів Донецької області відкрито кримінальне провадження, дані про постраждалих уточнюються

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За фактом бомбардування та обстрілів населених пунктів Донецької області відкрито кримінальне провадження, дані про постраждалих уточнюються

Минулої доби, 26 березня, російські війська завдали ударів по низці населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"26 березня 2022 року чергових ворожих атак з бомбардуваннями та обстрілами із систем реактивної артилерії зазнали смт. Нью-Йорк та Залізне, м. Торецьк, с. Максимільянівка, м. Авдіївка. Пошкоджено багато житлових будинків та господарські споруди, майно приватного підприємства, обладнання електропідстанції", - зазначається у повідомленні у соцмережі фейсбук.

Крім того, того ж дня до міської клінічної лікарні м. Слов'янська було доставлено 17-річну дівчину, яка отримала мінно-вибухову травму, перелом руки та рвану рану грудної клітки під час артобстрілу м. Барвінкове Ізюмського району Харківської області.

"Відомості про інших постраждалих наразі уточнюються", - зазначили в прокуратурі.

За фактом обстрілів розпочато розслідування у 6 кримінальних провадженнях за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли
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