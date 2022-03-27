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19:33 27.03.2022

Російські окупанти продовжують мілітаризацію зони ЧАЕС

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Російські окупанти продовжують мілітаризацію зони ЧАЕС

Російські окупанти продовжують мілітаризацію зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції, що загрожує екологічній безпеці не лише України, а й усієї Європи, - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Відзначається продовження мілітаризації російськими окупаційними військами зони відчуження Чорнобильської АЕС. Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи", - інформує Генштаб ЗСУ у неділю в фейсбуці.

У повідомленні наголошується, що окупаційні війська РФ ігнорують загрози та попередження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів у безпосередній близькості від атомної станції.

"Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу збройних сил російської федерації з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області республіки білорусь", - зазначає Генштаб ЗСУ.

У Генштабі також уточнили, що транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС. В місті Чорнобиль окупантами розгорнуто тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.

"За наявною інформацією, російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси. Так 165-а артилерійська бригада з Білогірська Амурської області, що входить до угруповання, отримала дозвіл на використання зазначених боєприпасів. Це підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні. Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно", - розповіли в Генштабі.

У повідомленні також наголосили, що противник продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України.

"Ворог на тимчасово окупованих територіях продовжує порушувати вимоги Міжнародного гуманітарного права вдається до викрадення та залякування місцевих жителів, утримує громадян України в заручниках", - зазначає Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, у зв'язку з порушенням підрозділами Сил оборони тилового постачання армії РФ, у населених пунктах Іванків та Оране Київської області окупанти просять у населення їжу, поводяться не агресивно, а факти мародерства не зафіксовані.

"Сили оборони продовжують систематично завдавати шкоди ворогові на усіх напрямках", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #чаес #окупація
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