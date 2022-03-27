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18:05 27.03.2022

Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

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Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

У зоні відчуження поблизу Чорнобильської АЕС пожежею охоплено понад 10 тис. га лісів на 31 ділянці, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"У зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії горить понад 10 тисяч гектарів лісів, зафіксовано 31 пожежу, що спричиняє підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря", - написала Денісова у своєму фейсбуці у неділю.

Вона звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб "запобігти непоправним наслідкам не лише для України, а й для всього світу".

"Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи", – зазначила омбудсмен.

Водночас вона висловила переконання, що запобігти катастрофічним наслідкам можна лише шляхом негайної деокупації території, захопленої російськими військами.

"Тому закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки", – зазначила Денісова.

За її словами, через захоплення зони відчуження військами РФ контроль та гасіння пожеж неможливі.

Денісова висловила переконання, що через вітряну та суху погоду інтенсивність та площа пожеж збільшаться, що може спричинити за собою надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час.

"Полум’ям можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, які знаходяться на території Чорнобильської зони", – попередила вона.

Наразі ні Державна інспекція ядерного регулювання, ні Державне агентство з управління зоною відчуження нової інформації про пожежі у зоні не дають.

Як повідомлялося, ДІЯРУ з посиланням на Центр прогнозування наслідків радіаційних аварій Українського гідрометцентру ДСНС 21 березня попередила про можливість подальшого погіршення радіаційної ситуації в Зоні відчуження через лісові пожежі, гасіння яких неможливе у зв'язку з російською окупацією території. Пожежі біля ЧАЕС було зафіксовано ще 11 березня.

24 березня в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив, що загальна площа пожеж у зоні відчуження, які почали фіксувати за останні два тижні російської окупації, перевищує 8,7 тис. га більше ніж на 30 ділянках.

За його даними, на той час було локалізовано 28 пожеж на площі понад 8 тис. га, але на території двох лісництв – Луб'янського та Котовського – горіння тривало, а також було виявлено ще чотири нові осередки загорянь у лісництвах зони.

 

Теги: #чаес #енергетика
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