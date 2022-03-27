Російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині

27 березня Збройні Сили РФ вчинили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області, повідомив Офіс генпрокурора, посилаючись на дані слідства.

"Ракета була оснащена забороненими касетними боєприпасами", - наголошується в повідомленні.

Під час огляду місця події правоохоронці та працівники вибухотехнічної служби виявили та вилучили фрагменти ракети.

"Повна інформація про постраждалих і пошкоджену інфраструктуру уточнюється. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні", - наголошується в повідомленні.

Дніпропетровська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Зазначені дії РФ становлять пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме Конвенції про заборону касетної зброї.