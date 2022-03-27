Події

16:34 27.03.2022

Російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині

1 хв читати
Російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині

27 березня Збройні Сили РФ вчинили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області, повідомив Офіс генпрокурора, посилаючись на дані слідства.

"Ракета була оснащена забороненими касетними боєприпасами", - наголошується в повідомленні.

Під час огляду місця події правоохоронці та працівники вибухотехнічної служби виявили та вилучили фрагменти ракети.

"Повна інформація про постраждалих і пошкоджену інфраструктуру уточнюється. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні", - наголошується в повідомленні.

Дніпропетровська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Зазначені дії РФ становлять пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме Конвенції про заборону касетної зброї.

Теги: #касетні_боєприпаси #дніпропетровська_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:38 26.03.2022
Дніпропетровське протезно-ортопедичне підприємство надає протези та реабілітацію безкоштовно

Дніпропетровське протезно-ортопедичне підприємство надає протези та реабілітацію безкоштовно

15:38 22.03.2022
Унаслідок обстрілів із важкої артилерії селища Криворізького району пошкоджені 20 житлових будинків, одна людина поранена

Унаслідок обстрілів із важкої артилерії селища Криворізького району пошкоджені 20 житлових будинків, одна людина поранена

21:18 21.03.2022
Російські війська завдали п’ять ударів "Градами" по селищу Криворізького району

Російські війська завдали п’ять ударів "Градами" по селищу Криворізького району

19:58 26.02.2022
У Харкові зафіксовано використання росіянами касетних бомб із мінами "Лепесток"

У Харкові зафіксовано використання росіянами касетних бомб із мінами "Лепесток"

11:52 14.01.2022
На Дніпропетровщині зіткнулися автомобіль та автобус із пасажирами, загинула одна людина - поліція

На Дніпропетровщині зіткнулися автомобіль та автобус із пасажирами, загинула одна людина - поліція

10:58 12.01.2022
На Дніпропетровщині під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників підприємства

На Дніпропетровщині під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників підприємства

20:20 26.12.2021
У результаті вибуху газового балона у Кривому Розі госпіталізовано двох людей

У результаті вибуху газового балона у Кривому Розі госпіталізовано двох людей

18:24 17.12.2021
Колишнього голову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством - Нацполіція

Колишнього голову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством - Нацполіція

08:44 27.11.2021
У результаті ДТП на Дніпропетровщині загинула жінка та її 3-річний син

У результаті ДТП на Дніпропетровщині загинула жінка та її 3-річний син

08:49 17.11.2021
Під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку загинули п'ятеро людей

Під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку загинули п'ятеро людей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Наступний раунд переговорів Україна-РФ відбудеться в Туреччині 28-30 березня - Арахамія

Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

Верещук: МКЧХ після планів відкрити офіс у Ростові-на-Дону виглядає, м'яко кажучи, погано в очах міжнародної спільноти

Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій, вважає керівник ГУР

На Харківщині ЗСУ звільнили Гусарівку, на Ізюмському напрямку тривають бої - Синєгубов

ОСТАННЄ

Наступний раунд переговорів Україна-РФ відбудеться в Туреччині 28-30 березня - Арахамія

Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

У Будапешті біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю" відбулася акція пам'яті вбитих у драмтеатрі маріупольців - Кулеба

ЗСУ перейшли у невеликий тактичний контрнаступ у Сумській і Харківській областях - Арестович

США поставлять дизпаливо для України - Зеркаль

В Одеській області збили дві російські ракети

Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon

З Рубіжного та Лисичанська за півдня евакуювали 275 осіб

У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено меморіальний комплекс на місці масового розстрілу євреїв у Дробицькому Яру

"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА