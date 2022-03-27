З Рубіжного та Лисичанська за півдня евакуювали 275 осіб

Близько 130 осіб, які перебували в притулках в м. Рубіжне Луганської області, евакуйовані з міста в неділю, повідомляється на сторінці Луганської обласної державної адміністрації у Facebook.

"Ці 130 осіб перебували в підвалах хлібозаводу і школи №5, будинки знищені росіянами. Водночас вдалося доставити в лікарні поранених жителів Рубіжного. Ворог не зупиняє обстрілів, незважаючи на оголошений "режим тиші". На одному з перехресть евакуаційний автобус ледь обійшов ворожу БМП", - повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, загалом за першу половину дня з Рубіжного евакуйовано 155 осіб, з сусіднього Лисичанська - 120.

"Тим, хто ще залишився в місті (Рубіжному - ІФ), ми привезли кілька тонн гуманітарного вантажу – їжу, засоби першої необхідності, ліки", - розповів Гайдай.