Верещук: МКЧХ після планів відкрити офіс у Ростові-на-Дону виглядає, м'яко кажучи, погано в очах міжнародної спільноти

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України негативно відреагувало на ініціативу Міжнародного Комітету Червоного Хреста відкрити своє представництво в Ростові-на-Дону (РФ) для незаконно вивезених з окупованих українських територій в РФ жителів. Аналогічна оцінка таких дій і у міжнародної громадськості, повідомила віцепрем'єр, глава відомства Ірина Верещук.

"Ми одразу ж і першими відреагували (на відповідні плани МКЧХ) вкрай негативно, тому що працюємо з ними безпосередньо і знаємо, що насправді вони не впливають на ситуацію. Насправді їх Росія використовувала", - сказала Верещук в ефірі телемарафону в неділю.

За її словами, голова МКЧХ Пітер Маурер перед візитом до Москви був у Києві, зустрічався і з нею, і прем'єром Денисом Шмигалем, і обговорював питання забезпечення гуманітарних коридорів в Україні. "Замість цього він поїхав до Москви і результат ви бачите ... м'яко кажучи, Міжнародний Червоний Хрест має не дуже добрий вигляд в очах міжнародної спільноти", - наголосила Верещук.

Водночас віцепрем'єр зазначила, що це ще не доконаний факт, чи дозволять МКЧХ відкрити в Ростові-на-Дону представництво для роботи з незаконно вивезеними українцями. "Росія ще подумає, чи потрібно їм чи ні, це представництво", - сказала вона.

У свою чергу в МКЧХ в поширеній у неділю заяві наголосили, що ніколи не допомагали організації або здійсненню примусової евакуації і брали участь у двох евакуаціях людей в Україні - в Сумах 15 і 18 березня. "Ми не підтримали б жодної операції всупереч волі людей і нашим принципам", - йдеться в документі.

В організації назвали інші цілі відкриття офісу в Ростові-на-Дону, ніж робота з незаконно вивезеним громадянами України. "Ми збільшили обсяг реагування, розмістивши додаткові команди в Україні та сусідніх країнах, зокрема в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Росії, для підтримки нашої діяльності та ефективного реагування на гуманітарні потреби там, де вони виникають. У рамках цього збільшення масштабу діяльності в регіоні ми також обговорюємо відкриття офісу в Ростові на півдні Росії, де нашого офісу поки що немає", - йдеться в заяві МКЧХ.

У пресрелізі наголошується, що "в останні дні щодо МКЧХ поширюється неправдива інформація", яка "може дуже негативно вплинути на людей, які страждають від конфлікту в Україні", а також "наражає на ризик персонал Червоного Хреста і волонтерів на місцях і може також поставити під загрозу наш доступ до людей, яким терміново потрібна допомога".

Верещук нагадала, що в РФ, за останніми даними, незаконно вивезено близько 40 тис. громадян України.

За словами глави Мінреінтеграції, найскладніша гуманітарна ситуація з усіх окупованих РФ територіях у Маріуполі Донецької області. Гуманітарний коридор відкритий тільки до Бердянська Запорізької області, звідки жителів Маріуполя, які змогли туди дістатися самостійно, автобусами евакуюють до Запоріжжя.

Верещук додала, що російська сторона постійно порушує домовленості про гуманітарні коридори і зриває їх.

Як повідомлялося, Україна у відповідь на ініціативу МКЧХ відкрити представництво в Ростові-на-Дону для роботи з насильно депортованими в РФ українцями офіційно звернулася до Маурера з вимогою отримати від РФ списки депортованих громадян України і забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну.