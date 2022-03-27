Події

13:07 27.03.2022

Унаслідок ворожих обстрілів під завалами в Рубіжному місцеві жителі, зокрема дитина - поліція

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Унаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Луганської області є загиблі і поранені, в Рубіжному під завалами опинилися місцеві жителі, зокрема дитина.

"Луганська область. Минулої доби окупаційні війська здійснили 28 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна та Новотошківське. В результаті обстрілів є загиблі і поранені серед мирних жителів", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в неділю.

У Нацполіції повідомляють, що в результаті руйнування одного з будинків у м. Рубіжне під завалами опинилися місцеві жителі, зокрема дитина.

Згідно з повідомленням, обстрілами пошкоджено об'єкти інфраструктури - багатоповерхові та приватні будинки, будівлі об'єктів культури, магазини, гаражі. У деяких будинках після обстрілу почалися пожежі.

Також, за інформацією поліції, у м. Лисичанськ оперативники затримали чоловіка, який передавав окупаційним військам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та коригував ворожі обстріли.

 

Теги: #війна #луганська_область
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