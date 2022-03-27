Події

07:10 27.03.2022

Агресор продовжує вести повномасштабну війну проти України

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Агресор продовжує вести повномасштабну війну проти України

Противник продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Проте ворог і продовжує зазнавати втрат, так "за наявною інформацією на тимчасово-окупованій території автономної республіки Крим, до медичних закладів міста Севастополя щодня прибуває в середньому від 50 до 100 поранених. Морально-психологічний стан військ противника залишається низьким".

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення на тимчасово окупованих територіях, є випадки мародерства, викрадення майна та людей.

"На Донецькому та Луганському напрямках угрупуванням Об'єднаних сил відбито 7 ворожих атак. Українськими воїнами знищено 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки противника, один міномет. Втрати загарбників у живій силі уточнюються", - зазначають у Генштабі.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення
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