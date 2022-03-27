Зеленський: Відповідь російським військам буде лише одна – ненависть і презирство

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідь України та її народу російським військам буде лише одна – ненависть і презирство.

"Кожен день нашої боротьби за свою державу, кожен прояв нашого спротиву в усіх районах, куди окупанти зайшли поки що, доводять, що ми - сповнена життям держава, яка має історичне коріння і моральну основу на всій своїй території. Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять", - заявив Зеленський у відеозверненні в суботу.

"Відключення нашого телебачення і підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які в Росії скоро прийматимуть за вагу або на вагу, а не за номіналом. Не допоможе й підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зобразити нібито проросійську владу. Відповідь російським військам буде тільки одна – ненависть і презирство. І неминуче прийдуть наші ЗСУ", - додав президент.

Саме тому, як зазначив глава держави, "прості українські селяни голіруч беруть у полон окупантів із збитих російських літаків, саме тому наші "тракторні війська" українських фермерів забирають російську техніку в полях і віддають її ЗСУ, зокрема найновіші зразки, які Росія намагалася зберегти в секреті".

"А тепер окупанти їх кидають на нашій землі і просто втікають. У принципі, правильно роблять,бо їм звідси краще втекти, ніж померти. А інших альтернатив просто немає. І не буде", - сказав він.

Говорячи про вторгнення російських військ у Славутич, Зеленський зазначив, що російські загарбники зустріли там таку саму реакцію українців, як на півдні та сході України.

"Вільний Славутиче, який загарбникам не підкорити! Сьогодні ми були всі разом з тобою. На твоїх вулицях. У твоєму протесті. І всі разом говорили окупантам одне: йдіть додому, поки ще можете ходити... Україна єдина у прагненні жити вільно, незалежно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій", - підсумував президент.