У звільненому від російських окупантів Тростянці залишається замінованою лікарня і майже немає зв'язку

У звільненому від російських окупантів місті Тростянець залишаються замінованими багато об'єктів, зокрема лікарня, а також у населеному пункті майже немає зв'язку, повідомив голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Працюємо над тим, щоб відновити життя в місті якомога швидше. Багато об'єктів по місту, зокрема і лікарня, залишаються замінованими ... енергетики, комунальники та ДСНС зможуть повноцінно розпочати роботу після розмінування території громад... поки що зв'язку в місті Тростянець майже немає. Тому інформування про роздачу гуманітарної допомоги буде проходити завтра у такий спосіб: по місту будуть їздити машини рятувальників із гучномовцем", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас Живицький зазначив, що як тільки військові дозволили, представники місцевої влади виїхали з гуманітарним конвоєм у звільнені громади.

"Привезли людям медикаменти першої необхідності, життєво важливі ліки. Також заздалегідь сформовані продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування і підгузки... разом з капеланом і місцевими волонтерами будемо роздавати гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує", – уточнив глава ОВА.

Крім того, за його словами, на 27 березня організована евакуація людей, які залишилися без житла, до більш безпечних місць.

"Також будемо вивозити поранених, які потребують допомоги лікарів", - додав Живицький.