Жодного з поставлених завдань противник повністю не виконав - Генштаб ЗСУ

Противник не досяг повного успіху в жодному з поставлених ним завдань, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

На Волинському напрямку противник не здійснював наступальних дій.

У Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, але вів обстріли житлових масивів у передмістях та в Києві.

"За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, які зазнали значних втрат під час ведення наступальних дій. Кілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію Республіки Білорусь для проведення заходів відновлення боєздатності. Не виключається, що після проведення зазначених заходів, перегрупування та посилення угруповання військ окупантами будуть відновлені дії з блокування Києва з південно-західного напрямку", - зазначають у Генштабі.

На Сіверському напрямку противник намагався заблокувати Чернігів "силами окремих підрозділів зі складу 41 загальновійськової армії та 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Продовжував обстріл житлових кварталів у районах населених пунктів Чернігів, Іванівка та Ніжин".

На Броварському напрямку підрозділи противника було зупиненіо За результатами бойових дій в районах населених пунктів Лук'янівка і Рудницьке, "підрозділи зі складу БТГр 30 окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат і відійшли в район населених пунктів Піски і Нова Басань".

"На Слобожанському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу Західного військового округу і Північного флоту", - повідомляють у Генштабі.

У напрямку Сум агресор силами підрозділів зі складу 1 танкової армії активних наступальних дій не проводив.

У районі міста Харків окупанти визначеним складом сил активних наступальних дій не проводили.

На напрямку Слов'янська ворог намагається закріпитися в районах населених пунктів Кам'янка, Синичине, Суха Кам'янка.

На Донецькому напрямку противник продовжує нарощувати ударні угруповання з метою відновлення наступальних дій для виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виході в райони населених пунктів Вугледар, Новотроїцьке, а також у захопленні міста-героя Маріуполь", - наголошується в повідомленні.