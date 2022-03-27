Події

06:48 27.03.2022

Жодного з поставлених завдань противник повністю не виконав - Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Жодного з поставлених завдань противник повністю не виконав - Генштаб ЗСУ

Противник не досяг повного успіху в жодному з поставлених ним завдань, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

На Волинському напрямку противник не здійснював наступальних дій.

У Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, але вів обстріли житлових масивів у передмістях та в Києві.

"За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, які зазнали значних втрат під час ведення наступальних дій. Кілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію Республіки Білорусь для проведення заходів відновлення боєздатності. Не виключається, що після проведення зазначених заходів, перегрупування та посилення угруповання військ окупантами будуть відновлені дії з блокування Києва з південно-західного напрямку", - зазначають у Генштабі.

На Сіверському напрямку противник намагався заблокувати Чернігів "силами окремих підрозділів зі складу 41 загальновійськової армії та 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Продовжував обстріл житлових кварталів у районах населених пунктів Чернігів, Іванівка та Ніжин".

На Броварському напрямку підрозділи противника було зупиненіо За результатами бойових дій в районах населених пунктів Лук'янівка і Рудницьке, "підрозділи зі складу БТГр 30 окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат і відійшли в район населених пунктів Піски і Нова Басань".

"На Слобожанському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу Західного військового округу і Північного флоту", - повідомляють у Генштабі.

У напрямку Сум агресор силами підрозділів зі складу 1 танкової армії активних наступальних дій не проводив.

У районі міста Харків окупанти визначеним складом сил активних наступальних дій не проводили.

На напрямку Слов'янська ворог намагається закріпитися в районах населених пунктів Кам'янка, Синичине, Суха Кам'янка.

На Донецькому напрямку противник продовжує нарощувати ударні угруповання з метою відновлення наступальних дій для виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виході в райони населених пунктів Вугледар, Новотроїцьке, а також у захопленні міста-героя Маріуполь", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 26.03.2022
Окупанти продовжують вести війну проти України

Окупанти продовжують вести війну проти України

07:30 26.03.2022
Повітряні сили України минулої доби знищили три літаки, три безпілотники, вертоліт і п'ять ракет російських окупантів

Повітряні сили України минулої доби знищили три літаки, три безпілотники, вертоліт і п'ять ракет російських окупантів

07:07 26.03.2022
Противник здійснив розгортання практично всіх наявних підрозділів росгвардії для придушення протестів жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та частково Маріуполя

Противник здійснив розгортання практично всіх наявних підрозділів росгвардії для придушення протестів жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та частково Маріуполя

22:40 25.03.2022
За добу в зоні ООС відбито дев'ять атак російських окупантів, знищено майже 170 осіб і 36 одиниць техніки, збито три літаки й три БПЛА

За добу в зоні ООС відбито дев'ять атак російських окупантів, знищено майже 170 осіб і 36 одиниць техніки, збито три літаки й три БПЛА

19:07 25.03.2022
РФ продовжує перегрупування військ з метою відновлення наступу - Генштаб ЗСУ

РФ продовжує перегрупування військ з метою відновлення наступу - Генштаб ЗСУ

06:42 25.03.2022
Мета окупантів про встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконана - Генштаб ЗСУ

Мета окупантів про встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконана - Генштаб ЗСУ

00:44 25.03.2022
Українські зенітники знищили винищувач-бомбардувальник Су-34, чотири крилаті ракети та безпілотник російських окупантів - Командування Повітряних сил ЗСУ

Українські зенітники знищили винищувач-бомбардувальник Су-34, чотири крилаті ракети та безпілотник російських окупантів - Командування Повітряних сил ЗСУ

09:23 24.03.2022
РФ втратила в Україні за 4 тижні війни 15,8 тис. особового складу, 530 танків та 108 літаків – Генштаб ЗСУ

РФ втратила в Україні за 4 тижні війни 15,8 тис. особового складу, 530 танків та 108 літаків – Генштаб ЗСУ

08:09 24.03.2022
За добу харківські рятувальники 30 разів виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 45 адрес – ДСНС

За добу харківські рятувальники 30 разів виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 45 адрес – ДСНС

08:00 24.03.2022
На Луганщині російська авіація вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного, загинули четверо людей, двоє з яких діти

На Луганщині російська авіація вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного, загинули четверо людей, двоє з яких діти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні – Зеленський

Російські окупанти самі роблять усе, щоб українці уникали російської мови – Зеленський

Ціна для безпеки України та Європи – літаки, танки, протиракетна оборона, протикорабельна зброя

Зеленський: Відповідь російським військам буде лише одна – ненависть і презирство

Російські військові окупували Славутич, підтверджено загибель трьох людей

ОСТАННЄ

Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні – Зеленський

Російські окупанти самі роблять усе, щоб українці уникали російської мови – Зеленський

Ціна для безпеки України та Європи – літаки, танки, протиракетна оборона, протикорабельна зброя

Зеленський: Відповідь російським військам буде лише одна – ненависть і презирство

У звільненому від російських окупантів Тростянці залишається замінованою лікарня і майже немає зв'язку

У Львові поліція затримала осіб, які розсилали інформацію російським абонентам

Кабмін прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги - Верещук

За добу українські військові знищили 1 літак, 12 БпЛА, 5 крилатих ракет ворога

У бою за Харківщину загинув лідер добровольчого підрозділу "Фрайкор"

"Укртелеком" відновив надання послуг у Миколаївській області, КРРТ здійснює цифрове телевізійне мовлення у Херсонській і Чернігівській областях

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА