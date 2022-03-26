Події

22:36 26.03.2022

У Білому домі заявили, що Байден не закликає до зміни режиму в РФ

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У Білому домі заявили, що Байден не закликає до зміни режиму в РФ

Президент США Джо Байден не закликає до зміни режиму в Росії, повідомляє CNN із посиланням на чиновника з Білого дому.

"Точка зору президента полягала в тому, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном. Він не обговорював владу Путіна в Росії чи зміну режиму", - цитує CNN чиновника.

За словами представника Білого дому, слів Байдена про те, що Путін "не може залишатися при владі", не було в його підготовленому виступі.

Під час виступу в суботу в Варшаві, Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін "не може залишатися при владі".

 

 

 

Теги: #рф #сша #україна #влада
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