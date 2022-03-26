Події

20:53 26.03.2022

Байден: Україна ніколи не буде перемогою для Росії

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Байден: Україна ніколи не буде перемогою для Росії

Диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не зітре любов народу до свободи, Україна ніколи не буде перемогою для Росії, заявив президент США Джозеф Байден.

"Диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не зітре любов народу до свободи. Жорстокість ніколи не зломить їхню волю до свободи. Україна ніколи не буде перемогою для Росії, тому що вільні люди відмовилися жити у світі безнадійності та темряви. У нас буде інше, більш світле майбутнє, що ґрунтується на демократії і принципах надії та свободи, порядності та гідності, свободи та можливостей. Заради бога ця людина не може залишатися при владі", - сказав Байден, під час виступу в Варшаві у суботу.

Байден наголосив, що мужній український народ показує, що "сила багатьох більша, ніж воля будь-якого диктатора".

"Без жодного сумніву, ця війна вже стала стратегічним провалом Росії. Я сам втратив дітей, я знаю, що немає жодної втіхи для людей, які втратити сім'ї. Але він, Путін, думав, що українці здадуться і не боротимуться. Натомість російські сили зустрілися з перешкодами, хоробрим і жорстким українським спротивом", - сказав Байден.

 

 

Теги: #сша #підтримка #байден
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