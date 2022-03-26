Події

20:53 26.03.2022

Внаслідок обстрілів 25-26 березня в Донецькій області загинули 2 людини, 7 - поранені, зруйновані об'єкти інфраструктури

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Внаслідок обстрілів 25-26 березня в Донецькій області загинули 2 людини, 7 - поранені, зруйновані об'єкти інфраструктури

 Унаслідок обстрілів 25-26 березня населених пунктів Донецької області загинули 2 людини, 7 – поранені, а також зруйновані деякі об'єкти інфраструктури, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"25 березня 2022 року ворог обстріляв міста Мар'їнку, Красногорівку, Авдіївку, смт. Очеретине, села Невельське, Катеринівка, Орлівка та Максиміліанівка Покровського району. До лікарень з вогнепальними осколковими пораненнями доставили трьох жінок і трьох чоловіків. Пошкоджено приватні домоволодіння та пожежно-рятувальну частину. У м. Маріуполі, який через щоденні обстріли реактивною артилерією і авіабомбами зазнає колосальних людських і майнових втрат, зруйнований дитячий реабілітаційний центр", - йдеться в повідомленні, опублікованому в фейсбуці в суботу.

Крім цього, "стало відомо про загибель завідувачки художнього відділу Лівобережного районного Будинку дитячої та юнацької творчості м.Маріуполя, керівниці юнкорівського об'єднання Лілії Гумянової".

Також повідомляється, що "26 березня 2022 року під обстріл російських загарбників потрапив цивільний автомобіль, в якому з м. Мар'їнки намагалося виїхати, щоб врятуватися від війни, подружжя пенсіонерів – чоловік поранений в область голови, жінка загинула на місці".

За процесуального керівництва окружних прокуратур Донецької області розпочалося досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст.438 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #жертви #війна #обстріли
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