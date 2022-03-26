Події

20:30 26.03.2022

У Святошинському районі Києва відновлено електропостачання

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У Святошинському районі Києва відновлено електропостачання

У Святошинському районі столиці було відновлено електропостачання, повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

"Електропостачання у Святошинському районі Києва відновлено після пошкодження, яке сталося внаслідок бойових дій у передмісті. Наразі тривають роботи з підключення окремих споживачів. Фахівці ДТЕК "Київські електричні мережі" провели ремонтні роботи у 6 місцях", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в суботу, у Святошинському районі Києва було відсутнє електропостачання через бойові дії у напрямку Гостомеля та Ірпеня, протягом дня на правому березі столиці спостерігався знижений тиск води.

 

 

 

Теги: #пошкодження #електропостачання
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