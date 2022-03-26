Події

20:16 26.03.2022

Тростянець звільнено від російської окупації

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Тростянець звільнено від російської окупації

Місто Тростянець Сумської області звільнено від російської окупації, повідомляють у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

"Сьогодні силами 93-ї бригади "Холодний Яр", за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів, місто Тростянець Сумської області звільнили від російських окупаційних військ", - повідомляється на сторінці бригади у фейсбук.

Наголошується, що з міста вдалося витіснити Кантемирівську танкову дивізію РФ.

"Цьому передувала поразка командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець. для звільнення інших українських міст від окупації", - зазначено у повідомленні.

 

 

 

Теги: #окупація #визволення #тростянець
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