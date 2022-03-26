Події

19:10 26.03.2022

Окупанти продовжують вести війну проти України

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Окупанти продовжують вести війну проти України

Окупанти продовжують вести військові дії проти України, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

"Російські окупанти продовжують ведення війни проти України. Приховуючи реальні втрати особового складу та техніки, військове керівництво окупаційних військ намагається переконати власне населення у плановому досягненні всіх цілей, поставлених збройними силами російської федерації", - йдеться у повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

З метою поповнення особового складу противник проводить заходи прихованої мобілізації та зняття техніки з тривалого зберігання. Як відомо, з тривалого зберігання було знято танки Т-72, щоб доукомплектувати окремі підрозділи 4-ї танкової дивізії зі складу 1-ї танкової армії.

Агресор продовжує активно використовувати транспортну мережу Республіки Білорусь. Також відзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з РФ. Противник переважно використовує транспортні літаки Ан-124 для перевезення ракет і боєприпасів.

Окупанти посилили терор мирних жителів у населених пунктах Херсонської області. Як повідомляється, противник проводить обшуки в будинках "з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів і членів їхніх сімей. Є численні факти викрадення жінок і тортур місцевих жителів".

В окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти примусово розповсюджують т.зв. "гуманітарну допомогу" серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів для російських ЗМІ.

"Диверсійно-розвідувальні групи противника, що знаходяться на території Київської області, не залишають спроб проникнення в столицю. Диверсанти перевдягаються в цивільний одяг і використовують автомобілі, які викрали у цивільного населення", - повідомляє Генштаб.

Агресор продовжує зазнавати втрат на всіх напрямках.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/281338554179230

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення
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