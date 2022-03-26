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19:06 26.03.2022

Колона з 4 тис. маріупольців, яка блокувалася окупантами дві доби, вже продовжує рух у бік Запоріжжя

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Колона з 4 тис. маріупольців, яка блокувалася окупантами дві доби, вже продовжує рух у бік Запоріжжя

Колона з 4 тисячами евакуйованих мешканців Маріуполя, яка блокувалася окупантами дві доби, вже продовжує рух у бік Запоріжжя, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У нас хороші новини із Запорізької області. Колона, в якій перебувало понад 4 тис. маріупольців, продовжує свій рух і їде вже підконтрольною Україною території... Автобуси вже під'їжджають до Запоріжжя. У них багато жінок, дітей і є поранені. Всім їм буде надано допомогу. Але головне, що всі вони вже у безпеці", - повідомив Тимошенко у відеозверненні в телеграм-каналі.

Він додав, що рух цієї колони, незважаючи на домовленості та погоджений маршрут із представниками Росії, дві доби блокувався російськими військами.

"Люди фактично стояли в полі", - сказав він, додавши, що висловлює велику подяку волонтерам, які надавали допомогу людям і водіям.

Як повідомлялося, рух колони автомобілів біженців із Маріуполя було заблоковано окупантами біля Василівки Запорізької області. За словами омбудсмена Людмили Денісової, у черзі перебували, зокрема, карети "швидких" з пораненими дітьми, люди дві доби перебували без води та продуктів харчування.

 

 

 

Теги: #евакуація #маріуполь #колона
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