Унаслідок ракетного удару по Львову постраждали 5 людей – голова ОВА

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок ракетних ударів у межах Львова, за попередніми даними, постраждали п'ятеро людей.

"Те, що можу розповісти станом на цю годину: сталося два ракетні удари в межах Львова. Інформація про те, що було влучання в житловий будинок або інші об'єкти інфраструктури, не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п'ять людей", - написав він у телеграм-каналі.

Козицький зазначив, що загроза ракетного удару все ще лишається.

"Залишайтеся в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти! Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю", - написав він.